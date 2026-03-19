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Sartiglia.
20 marzo 2026 alle 00:34

Muru è il majorale dei Falegnami 

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«È un’emozione che non si può raccontare. I maestri mi hanno dato piena fiducia e di questo li ringrazio». Cesare Muru affida a poche parole, ma cariche di significato, il sentimento che accompagna la sua prima nomina da majorale en cabo del gremio di San Giuseppe. Un ringraziamento rivolto ai “maestri”, così vengono chiamati i gremianti artieri del legno, custodi di un sapere antico legato al mestiere dei falegnami.

La scelta è arrivata come da tradizione il 19 marzo, quando l’assemblea del Gremio rinnova i propri vertici in uno dei momenti più sentiti per la città. L’investitura di Muru è stata accolta con partecipazione e un lungo applauso, segno della fiducia riposta nella sua figura. Accanto a lui, nel ruolo di vice, Antonio Mugheddu. Per il presidente, eletto all’unanimità, si tratta della prima guida del sodalizio, al termine di un percorso recente ma segnato da presenza attiva e impegno costante. L’annuncio ufficiale è stato dato dal cappellano don Tonino Zedda nel corso della cerimonia. Spetterà ora a Muru rappresentare il gremio nelle principali manifestazioni religiose e civili, a partire dalla Sartiglia. «Per il momento - dice Muru - festeggiamo San Giuseppe». ( m. g. )

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