Muravera, Nuraminis Uta e San Basilio: ecco le nuove Giunte 

Quattro Giunte comunali pronte dieci giorni dopo il voto. Muravera, Uta, Nuraminis e San Basilio hanno trovato la quadratura del cerchio e formato la squadra di assessori che governerà (nelle intenzioni) per i prossimi cinque anni.

Sarrabus

A Muravera ci sono quattro donne e due uomini: una formazione in rosa dopo l’elezione di Francesca Mattana, prima sindaca donna del paese. Il vice è Gianfranco Sestu, il consigliere più votato in assoluto con ben 663 preferenze. A lui vanno le deleghe all’Urbanistica, alla Protezione Civile e al Patrimonio. L’assessore ai Lavori pubblici, all’ambiente e all’agricoltura è Valerio Boi, ex consigliere comunale di minoranza. Alle Politiche sociali e ai Servizi alle famiglie va Michela Lai mentre Alessia Tronci si occuperà di Cultura e pubblica istruzione. La casella del Turismo (e manifestazioni) è invece stata assegnata a Valentina Usai. Tutte le deleghe al momento non indicate restano in capo alla sindaca. Il Consiglio comunale di insediamento durante il quale sarà comunicata la composizione della Giunta e le deleghe assegnate ai singoli consiglieri è stato convocato per lunedì alle 18 nell’aula Piero Loddo.

Nel Cagliaritano

Parità a Uta : tre donne e tre uomini. «Per me è fondamentale», il commento del sindaco Paolo Angioni annunciando la nuova squadra in Consiglio comunale. Il primo cittadino mantiene la delega al Bilancio; Giuseppe Pibia (vicesindaco) guiderà Servizi sociali, Lavori pubblici, Polizia locale e Politiche per la terza età: per Paride Billai ci sono Sport, Spettacolo e Protezione civile; Carla Scalas guiderà Pubblica istruzione, Edifici scolastici, Ludoteca, Politiche giovanili, Agricoltura e Attività produttive; per Miriana Pani ecco Cultura, Biblioteca, Servizi tecnologici, Urbanistica, Territorio, Suap, Efficientamento energetico e Ambiente; Roberta Desogus si occuperà di Viabilità interne, Verde pubblico, Arredo urbano, Politiche per la famiglia, Servizi cimiteriali e Igiene sanità. «La cosa più importante è la determinazione, perché c’è molto da lavorare», chiude il sindaco.

A Nuraminis due ritorni e altrettante novità rispetto all’esecutivo guidato nella passata consiliatura dal confermato sindaco Stefano Anni. Barbara Asuni resta assessora alle Politiche sociali, Paolo Cappai (già assessore uscente) oltre alla carica di vicesindaco ha avuto le deleghe a Sport, Ambiente e Innovazione tecnologica. Entrano Giorgio Cappai, nuovo assessore ai Lavori pubblici, Edilizia privata e Decoro urbano, e Michele Piga, cui sono attribuite le deleghe a Cultura, Pubblica istruzione e Spettacolo. La prima seduta consiliare della nuova legislatura è convocata per il 24 giungo alle 18. Ordine del giorno: convalida degli eletti, giuramento del sindaco, comunicazione nomine di Giunta, commissione elettorale e giudici popolari.

Gerrei

A San Basilio anche il sindaco Albino Porru ha firmato il decreto di nomina della Giunta. Compongono l’esecutivo Alessandro Lacu, Antonino Corda, Fabiana Serra e Mariana Boi. A Lacu è stato affidato anche il ruolo di vicesindaco, incarico che lo porterà ad affiancare Porru nella gestione amministrativa e nel lavoro quotidiano dell’ente. È il primo passaggio concreto dopo il voto: una scelta che definisce l’assetto politico-amministrativo con cui il Comune si prepara ad affrontare i prossimi anni. Sarà poi il Consiglio comunale, nella prima seduta utile, a ricevere la comunicazione ufficiale della composizione della squadra e a essere informata su deleghe e priorità operative.

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