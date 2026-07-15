Muore dopo ventiquattr’ore di agonia l’uomo travolto dalla bici di Paolo Belli 

Reggio Emilia. È morto a 41 anni un giorno dopo essere stato travolto da una bicicletta condotta dal cantante Paolo Belli. L’incidente è avvenuto lunedì a mezzogiorno nelle campagne della Bassa Reggiana fra Correggio e Campagnola. La vittima - Alessandro Magnani, allenatore di volley e residente lì vicino - stava lavorando per la sua società di servizi e aveva appena notificato alcuni documenti per conto di una compagnia di distribuzione di energia elettrica su distacchi temporanei per lavori in programma nella zona. Stava tornando alla sua auto, quando all'improvviso è stato centrato dalla bici. È scattato subito l'allarme al 118 che ha inviato sul posto ambulanza, automedica e l'elisoccorso che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma in gravissime condizioni. Martedì pomeriggio è stato constatato il decesso. Ferito lievemente anche l'artista che, noto appassionato di ciclismo, stava facendo un giro vicino alla sua Carpi. Belli è stato portato all'ospedale di Guastalla soprattutto per lo shock.

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