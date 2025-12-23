Questa sera alle 21 su Videolina va in onda la commedia dialettale “Mundicu Frucaxia” di Alfonso Mereu. Protagonista, la compagnia teatrale Su Stentu.

Ambientata nella Marmilla centrale, la commedia racconta le tragicomiche disavventure di Mundicu Frucaxia, un contadino che, nel tentativo di concludere un fidanzamento, si ritrova aggredito dalla famiglia della promessa sposa. Da quel giorno, giura vendetta eterna contro l’intero paese di Farrazza. Ma quando sua moglie Minnia e la figlia Santina partecipano alla festa di San Nicola proprio lì, tutto si complica… soprattutto quando Santina si innamora di un giovane del posto! Tra inseguimenti, equivoci, e tentativi di pace da parte del Sindaco e del Conciliatore, la commedia si snoda in un vortice di risate e colpi di scena.