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22 marzo 2026 alle 00:32

Multe, incassati 13mila euro al giorno 

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Più di 800mila euro di introiti dalle multe in soli due mesi. Per essere precisi: 809.454 più 45 centesimi. Tanto costano ai cagliaritani le infrazioni al codice della strada e ai regolamenti comunali commesse tra il primo gennaio e il 28 febbraio di quest’anno. Un ritmo di 13.719 euro al giorno.

Il calcolo è stato fatto dalla Maggioli Spa, società che per questo settore tiene la contabilità per conto del Comune. Le somme sono suscettibili di variazione perché c’è chi paga entro cinque giorni e riduce la multa del 30 per cento, ma c’è anche chi con il ritardo fa scattare la mora. I verbali, però, al momento raccontano questo.

Nel dettaglio, le attività di controllo della polizia locale hanno portato a staccare verbali per 699.488,26 legati a violazioni del codice della strada. Mentre 40.933,49 sono imputabili a “violazioni amministrative” in vari campi. A bilancio sono stati messi anche 67.212,61 per il recupero delle spese di notifica degli atti legati ai primi accertamenti e 1.820,09 per quelli legati ai secondi.

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