Mughina, dieci milioni  per la galleria ma riaprirà nel 2028 

Uno dei principali ingressi stradali per Nuoro rivede la luce. La Regione ha stanziato 10 milioni per avviare i lavori di messa in sicurezza della galleria di Mughina. Chiusa dal gennaio 2022 per un intervento di ristrutturazione, non è mai stata riaperta a causa di problemi di tenuta della volta. Ora l’iter si sblocca ma i lavori non saranno completati prima del 2028, spiega una nota della Regione.

Di fatto da quattro anni i nuoresi e tutti coloro che si recano in città sono costretti a entrare nel capoluogo, specie per l’innesto con la provinciale per Oliena e Dorgali, non potendo accedere direttamente alla circonvallazione. Dopo le indagini geologiche, nel 2023 erano già stati stanziati 10 milioni. Ma nessun progetto esecutivo era stato definito e la galleria è rimasta senza alcun intervento. Fino a oggi, quando la Giunta, su proposta della presidente Alessandra Todde, ha deliberato la presa d’atto dell’assegnazione da parte del Cipess di risorse del Fondo di rotazione, nell’ambito dell’accordo per lo sviluppo e la coesione, per un importo di 10 milioni di euro, portando così lo stanziamento totale a quota 20 milioni. Nel dettaglio 4,7 milioni serviranno per completare la progettazione dell’intervento entro il primo semestre 2027 mentre i restanti 5,3 milioni per il 2028 serviranno per finire i lavori entro il secondo semestre dello stesso anno, come da cronoprogramma.

