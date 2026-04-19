Motoscafo in panne, soccorsi 14 algerini 

Hanno lanciato l’allarme a circa 80 chilometri da Capo Spartivento, al largo della costa di Cagliari. Secondo quanto ricostruito, il motore del motoscafo con cui sarebbero partiti dall’Algeria avrebbe avuto un’avaria. Dal porto del capoluogo è così scattata l’operazione. È dovuta intervenire la Guardia Costiera con una motovedetta per recuperare al largo tutte le quattordici persone a bordo dell’imbarcazione in panne. I migranti, secondo quanto riferito, sarebbero tutti di nazionalità algerina.

Il personale della Capitaneria li ha salvati e soccorsi per portarli poi al sicuro in città. Dopo le consuete procedure di rito e di identificazione, i quattordici algerini saranno poi affidati ai centri d’accoglienza, con ogni probabilità in quello di Monastir. L’operazione di recupero della Guardia Costiera è avvenuta ieri mattina.

Sempre nella giornata di ieri, c’è stato un altro salvataggio, al largo della spiaggia di Cala Cipolla di altri 13 migranti che sarebbero partiti sempre dall’Algeria. Anche loro, secondo quanto riferito, sarebbero tutti di nazionalità algerina. In entrambi i casi non è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118. I migranti, secondo quanto ricostruito, non avevano infatti particolari problemi nonostante il viaggio e i problemi al motore dell’imbarcazione.

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