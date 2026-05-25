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Piazza Vittorio Emanuele.
26 maggio 2026 alle 00:19

Motogiro, oltre 150 centauri all’arrivo ai Giardini 

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Il Motogiro d’Italia 2026, edizione speciale della storica manifestazione motociclistica che quest’anno si svolge interamente in Sardegna, ieri ha fatto tappa in città. Oltre 150 motociclisti provenienti da tutta Europa hanno attraversato le strade del Nuorese, una piccola tappa dell’itinerario oltre 1.700 chilometri nell’Isola, tra costa ed entroterra, paesaggi mozzafiato, borghi storici e le leggendarie curve dell’Orientale sarda. Piazza Vittorio Emanuele ieri è stata teatro dell’arrivo della prima tappa, una delle più suggestive, confermando il ruolo della Sardegna e dell’entroterra barbaricino nella promozione del turismo esperienziale e degli eventi legati ai motori e alla cultura del territorio. «Accogliere a Nuoro una manifestazione storica e prestigiosa come il Motogiro d’Italia rappresenta per la nostra città un’importante occasione di promozione e valorizzazione del territorio - ha sottolineato la vicesindaca ed assessora al Turismo, Natascia Demurtas - queste manifestazioni contribuiscono a far conoscere le bellezze paesaggistiche, culturali e identitarie della Sardegna a livello nazionale e internazionale, generando al tempo stesso ricadute positive per il tessuto economico e turistico locale». Nato nel 1914, il Motogiro d’Italia è considerato la più antica e prestigiosa manifestazione italiana di regolarità turistica motociclistica a tappe. L’evento è organizzato dal Moto Club Terni.

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