Mostra mercato degli ovini, conto alla rovescia 

Oggi scadono i termini per la presentazione delle domande degli espositori che intendono partecipare alla Rassegna dell'Agroalimentare che si terrà in concomitanza con la mostra regionale degli ovini di razza sarda, iscritti al libro genealogico, che si svolgerà dall'8 al 10 maggio nell'area fieristica ai piedi del monte di Sant'Antonio. Gli interessati possono contattare gli indirizzi telefonici 0785 790800, 348 0937848, 328 7386936, oppure info@comune.macomer.nu.it o protocollo@pec.comune.macomer.nu.it. In vetrina ci sarà il meglio del comparto ovino della Sardegna, il caseario e l'eccellenza agroalimentare isolano. Si svolgeranno i concorsi, con la partecipazione di esperti del settore, ci saranno degustazioni guidate, incontri tecnici sulla pastorizia e stand agroalimentari. Si tratta di una manifestazione storica, capace di richiamare migliaia di visitatori. Alla manifestazione possono partecipare piccole e medie imprese attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione zootecnica, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti delle filiere degli ovini. Tutte devono presentare la domanda di partecipazione, entro e non oltre il prossimo 20 aprile. Alla mostra degli ovini è prevista la presenza di numerosi allevamenti di tutta l'isola, con circa 800 capi selezionati.

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