Morti 4 gatti, allarme veleno nella colonia 

Gatti in pericolo nella “zona imperatori” a Sestu. Qui c’è una colonia felina con tanti mici. Ma purtroppo ne sono morti diversi negli ultimi giorni, al punto da dare adito ai peggiori sospetti. «In dieci giorni ne ho trovati quattro deceduti in via Costantino», racconta Luana Cogoni, «purtroppo non sono certa di cosa sia successo, ma mi dispiace per le volontarie che fanno il possibile per dare una vita dignitosa ai gatti randagi, trovarli morti così fa male».

Già in passato erano state trovate polpette avvelenate in via Ottaviano. Sui social poi è scattato l’allarme dopo un post anonimo su un’altra colonia, in via Veneto. L’autore si dice stufo dell’odore di deiezioni di gatti, e minaccia di “farli emigrare”. «Sono molto dispiaciuto e condanno fermamente queste azioni, io ho anche adottato una gattina abbandonata. Stiamo lavorando per far partire una campagna di sterilizzazioni in aiuto delle volontarie», promette l’assessore Mario Alberto Serrau.

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