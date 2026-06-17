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Orosei.
18 giugno 2026 alle 00:37

Morte in piscina, assolta la moglie di Appeddu 

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La Corte d’appello di Sassari ha confermato la condanna a un anno per Sergio Appeddu per la morte del piccolo Richard Mulas, il bambino di 7 anni annegato il 2 settembre 2018 nella piscina del residence “Gli Ulivi” di Orosei. I giudici hanno assolto Alessandra Gusai «per non avere commesso il fatto», riformando parzialmente la sentenza di primo grado. Nel dispositivo letto ieri, la Corte presieduta da Maria Teresa Lupinu ha confermato nel resto la decisione del Tribunale di Nuoro del novembre 2023. Appeddu è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio d’appello e di quelle sostenute dalle parti civili. In primo grado i due coniugi, lei proprietaria e lui amministratore della struttura ricettiva, erano stati condannati rispettivamente a dieci mesi e a un anno di reclusione per omicidio colposo.

Secondo l’accusa, la tragedia era stata causata dalla mancata manutenzione della piscina e dall’assenza della grata di protezione nel bocchettone di scolo e aspirazione dove il bambino rimase intrappolato.

La tragedia si consumò il 2 settembre 2018. Richard Mulas stava giocando nei pressi della vasca quando si tuffò per recuperare una pallina finita in acqua. Dopo aver infilato il braccio nel bocchettone di scolo privo della grata di sicurezza, rimase bloccato sott’acqua. Inutili i tentativi di soccorso e rianimazione.

Nel processo d’appello la difesa degli imputati era affidata agli avvocati Basilio Brodu e Adriana Brundu. Le parti civili, costituite dai genitori e dalle sorelle del bambino, erano assistite dagli avvocati Francesco Lai e Piera Pittalis. (f. le.)

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