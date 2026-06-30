Moria di pesci a S’Ena Arrubia 

Un incubo che ritorna. La laguna di S’Ena Arrubia, territorio di Arborea, da tre giorni è invasa da tantissimi pesci morti. Una grave moria che sta mettendo in ginocchio la cooperativa Pescatori Sant’Andrea che gestisce lo stagno. Il forte caldo ha messo sotto pressione un ecosistema particolarmente delicato, caratterizzato da basse batimetrie, limitata capacità di ricambio naturale e forte sensibilità alle variazioni dei parametri ambientali. Così dicono i pescatori.

La moria

I pescatori si sono accorti della moria tra la sera del 28 giugno e la mattina del 29. Immediatamente la situazione è stata documentata dal personale della coop attraverso rilievi fotografici e attività di monitoraggio sul posto. Tanti i quintali di pesci morti all’interno della peschiera. Allo stato attuale non è invece possibile stimare con precisione l’eventuale ulteriore quantità di pesce morto o disperso all’interno della laguna. Dai dati disponibili della boa di monitoraggio emerge che, nelle ore precedenti e concomitanti all’evento, si è verificato un quadro ambientale fortemente critico, con particolare riferimento all’andamento della temperatura e dell’ossigeno disciolto. La laguna di S’Ena Arrubia, pur avendo beneficiato degli interventi emergenziali realizzati lo scorso anno, resta un ambiente fragile, soprattutto nei periodi estivi e in presenza di temperature elevate. Come raccontano gli operatori, in queste condizioni, anche variazioni rapide di ossigenazione, salinità e torbidità possono incidere in modo significativo sulla fauna ittica.

La cooperativa

«S’Ena Arrubia è un ecosistema prezioso ma vulnerabile - dichiara il presidente della cooperativa, Alberto Porcu - l’ondata di caldo di questi giorni impone la massima attenzione. È necessario monitorare costantemente la laguna e intervenire con tempestività ogni volta che emergono segnali di sofferenza ambientale». La cooperativa Pescatori Sant’Andrea continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e si rende disponibile a collaborare con gli enti competenti e con il mondo scientifico per ogni approfondimento tecnico e ambientale. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA