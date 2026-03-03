Mont’e Prama, la pm: accertamenti sui pc sequestrati  

Sui computer e sul materiale informatico sequestrato nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione della Fondazione Mont’e Prama verranno eseguiti accertamenti tecnici irripetibili. Lo ha disposto la pm Rossana Allieri che sta coordinando le indagini affidate alla Guardia di Finanza di Oristano. Undici le persone iscritte nel registro degli indagati per reati che vanno, a vario titolo e ciascuno per le proprie differenti ipotesi, dalla corruzione alla turbata libertà degli incanti e, in un caso, ci sarebbe anche l’ipotesi di falso. La Procura cagliaritana vuole capire se alcune aziende o associazioni abbiano intrattenuto rapporti con la Fondazione di Cabras, contribuendo a realizzare delle frodi a danno di enti pubblici e veicolando flussi di denaro a favore del suo presidente, il giornalista Anthony Muroni, o a persone a lui riconducibili. Il tutto mediante presunte transazioni economiche che i finanzieri ritengono “opache”.

Oltre al giornalista 52enne, da anni al timone della fondazione archeologica, risultano indagati l’imprenditore della comunicazione Raimondo “Mondino” Schiavone, 59 anni di Cagliari, protagonista di varie attività imprenditoriali come l’Opificio Innova, Primaidea, Villanova Coworking, la Camera di Commercio Italo-Araba e alcune società editoriali, il creativo cagliaritano Giorgio Pitzianti (44 anni), Mattia Putzu (47 anni, dello staff di Primaidea), Maria Sofia Pippia (58 anni di Cabras, funzionaria comunale in aspettativa per ricoprire il ruolo di responsabile amministrativo e finanziario della Fondazione Mont’e Prama), Rocco Gallucci (55, di Ostuni, legato alla Camera di Commercio Italo Araba), Diego Teloni (53, di Pisa), Ruggero Civitarese (63 anni, di Ortona), Sandro Celeghini (60, di Lendinara) e l’israeliano Nir Sivan (48, architetto e curatore per la Fondazione di alcune installazioni e scenografie ad Archeologika, l’expo dell’archeologia svoltasi nell’ottobre 2022 al bastione Saint Remy).

