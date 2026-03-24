Monte Claro, inaugurato il percorso ciclopedonale: dalla Cittadella della Salute al parco in pochi minuti 

È stata aperta la pista ciclo-pedonale realizzata dalla Città Metropolitana all’interno del parco di Monte Claro. L’obiettivo è di connettere l’area della Cittadella della Salute con via Mattei e via Cadello, includendo anche l’area dei parcheggi adiacente agli impianti sportivi.

Il progetto riguarda il collegamento tra via Romagna e via Cadello, in continuità con la rete ciclabile esistente, un intervento finanziato con 546mila euro del Pnrr.

«La Città Metropolitana intende continuare a investire sulla mobilità sostenibile, rendendo così le città più vivibili e inclusive – le parole del sindaco metropolitano Massimo Zedda –. Questo progetto s’inserisce nell’ambito di un intervento di connessione della rete dei parchi cittadini collegando i diversi quartieri della città».

La pista ciclo-pedonale, lunga 800 metri e a doppio senso di circolazione, è stata realizzata con particolare attenzione alla sostenibilità e all’inserimento paesaggistico. Tra le caratteristiche principali ci sono l’utilizzo di asfalto drenante, un ponticello di legno e staccionate di legno che si integrano in maniera armonica con il contesto del parco. Presente, inoltre, un sistema di illuminazione che consente l’utilizzo della pista anche nelle ore serali. Partendo da un accesso dedicato della Cittadella della Salute, in via Romagna, si potrà raggiungere in pochi minuti via Cadello, attraverso un sentiero verde dedicato e sicuro per la presenza di un impianto semaforico. Nel periodo estivo la pista ciclo-pedonale sarà aperta tutti i giorni dalle 7 alle 22, mentre nel periodo invernale chiuderà due ore prima.

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