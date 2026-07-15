Monopattini, scatta l’obbligo di assicurazione 

Da oggi i monopattini elettrici, sia privati che a noleggio, avranno l’obbligo di avere l’assicurazione Rc (responsabilità civile). Una condizione che va ad aggiungersi all’utilizzo del casco e della targa di riconoscimento, imposizioni che, almeno per il momento, pochi guidatori dei mezzi a due ruote in circolazione sulle strade del capoluogo rispettano.

La novità

Il 16 luglio, dopo la proroga di due mesi decisa dal governo su richiesta dell’Ania, scatta l’obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità che interesserà un milione di proprietari privati che utilizzano in Italia tale mezzo. Nel capoluogo della Sardegna, nonostante le strade siano trincee molto pericolose, sono centinaia le persone che utilizzano il monopattino per spostamenti veloci, economici e agili, soprattutto se devono attraversare le zone a traffico limitato. La polizza sarà un ulteriore costo per il bilancio familiare. «Per il momento sono davvero pochi quelli che hanno stipulato una polizza Rca per monopattini elettrici», spiega Andrea Ferrari, intermediario assicurativo che ha lo scenario completo lavorando con più compagnie. «Quest’anno, per il momento, la media è di due polizze ad agenzia». Come al solito, il cagliaritano si sveglia all’ultimo momento, quando realizza che non può eludere la norma. Quanto costa assicurare il monopattino? «Il premio è di circa 350 euro, una cifra alta come tutte quelle che riguardano la copertura di mezzi a due ruote, che hanno rischi di incidente alti».

Le multe

In Italia le leggi non mancano, c’è solo un dettaglio: chi le fa rispettare? L’obbligo per il casco è in vigore dal 14 dicembre 2024, per la targa dal 16 maggio, per l’assicurazione da domani: quante multe sono state appioppate? «Ancora neanche una», spiega Pierpaolo Marullo, comandante della Polizia locale. «Di concerto con altri comandi, abbiamo deciso di sanzionare queste infrazioni, anche perché ci sono difficoltà oggettive da parte della Motorizzazione per il rilascio della targa». L’anarchia sta per finire. «Dal 16 luglio – avverte Marullo – la tolleranza sarà zero».

Ma cosa rischia chi da domani sarà fermato senza polizza assicurativa? Le sanzioni oscillano da 100 a 400 euro. Numeri destinati a rimanere sulla carta. I controlli, a causa della cronica carenza di agenti, talmente pochi che non riescono a far rispettare le più elementari regole del Codice della strada: uno su tutti la sosta in doppia fila. Difficile che riescano a domare l’anarchia che regna nel far west del traffico cagliaritano.

Il noleggio

Per chi utilizza i monopattini a noleggio non cambia niente. «Per lo sharing la polizza passa da Rct (responsabilità contro terzi) a Rca», spiega Andrea Giarretta, vice presidente di Dott, che gestisce 330 monopattini tra Cagliari (250) e Quartu (80). «I nostri mezzi – afferma Giarretta - sono tutti targati dal 16 maggio e assicurati con un massimale di 6 milioni di euro per il risarcimento danni».

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