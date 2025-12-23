Monitorare la gravidanza 

Dall’Africa occidentale arriva una notizia incoraggiante sul fronte della salute materna. Un programma pilota coordinato dal Ministero della Salute del Ghana, in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità e ricercatori della London School of Hygiene & Tropical Medicine, ha mostrato che l’introduzione sistematica di monitoraggi prenatali digitali nelle aree rurali riduce in modo significativo le complicanze in gravidanza. Utilizzando dispositivi portatili per misurare pressione, glicemia e parametri fetali, ostetriche e infermieri hanno potuto individuare precocemente segnali di rischio come preeclampsia e diabete gestazionale. Nei distretti coinvolti si è osservata una diminuzione dei ricoveri d’urgenza e dei parti complicati. Gli autori sottolineano che la tecnologia, da sola, non basta: il successo dipende dalla formazione del personale e dall’integrazione con i servizi sanitari locali. Ma il progetto dimostra che anche in contesti a risorse limitate è possibile migliorare in modo concreto la sicurezza della gravidanza, riducendo uno dei divari più persistenti della salute globale.