VaiOnline
GHANA
24 dicembre 2025 alle 00:41

Monitorare la gravidanza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dall’Africa occidentale arriva una notizia incoraggiante sul fronte della salute materna. Un programma pilota coordinato dal Ministero della Salute del Ghana, in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità e ricercatori della London School of Hygiene & Tropical Medicine, ha mostrato che l’introduzione sistematica di monitoraggi prenatali digitali nelle aree rurali riduce in modo significativo le complicanze in gravidanza. Utilizzando dispositivi portatili per misurare pressione, glicemia e parametri fetali, ostetriche e infermieri hanno potuto individuare precocemente segnali di rischio come preeclampsia e diabete gestazionale. Nei distretti coinvolti si è osservata una diminuzione dei ricoveri d’urgenza e dei parti complicati. Gli autori sottolineano che la tecnologia, da sola, non basta: il successo dipende dalla formazione del personale e dall’integrazione con i servizi sanitari locali. Ma il progetto dimostra che anche in contesti a risorse limitate è possibile migliorare in modo concreto la sicurezza della gravidanza, riducendo uno dei divari più persistenti della salute globale.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Per l’esponente del Psd’Az la Regione perderà ogni possibilità di controllo

«La fusione degli scali sardi è un’operazione di potere»

L’ex assessore Moro attacca: è una speculazione in un settore strategico, così si penalizza chi viaggia 
Lorenzo Piras
Governo

Manovra da 22 miliardi, ok dopo le tensioni

Giorgetti: «Fatte cose impossibili». Rischio anticostituzionalità, salta la norma sulle Authority 
le storie

Natale senza tetto«Sotto un ponte anche nelle feste»

I volontari della Croce Rossa  in soccorso degli indigenti 
Mauro Madeddu
La storia

Natale in Sardegna per l’emigrato ricoverato a Berlino

Manuel Desogus è rientrato grazie alla raccolta fondi sul web 
Giovanni G. Scanu
Il menu

Per le feste in tavola regna la tradizione: «Largo ai cibi sardi»

Bottarga, ravioli, agnello e seadas: le scelte per pranzi e cene di Natale 
Sara Marci
Il provvedimento

I bimbi restano nella casa protetta

Famiglia nel bosco, a Natale il padre potrà incontrare i figli e la moglie 