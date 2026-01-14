VaiOnline
Via Sonnino.
15 gennaio 2026 alle 00:35

Mobilitazione per chiedere sostegno a Maja T detenuta in Ungheria da oltre 530 giorni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un sit-in a sostegno di Maja T e contro quella che viene definita la criminalizzazione dell’antifascismo in Europa. È l’iniziativa in programma oggi, dalle 10, in piazza Gramsci, a pochi passi dal consolato ungherese di via Sonnino. A promuovere il presidio sono il Comitato Arci Sud Sardegna e l’associazione Arci Memoratu, che chiedono attenzione sul caso di Maja T, persona non binary detenuta in Ungheria da oltre 530 giorni nell’ambito di un procedimento giudiziario attualmente in corso a Budapest. La sentenza è attesa per il 22 gennaio 2026.

Secondo gli organizzatori, le condizioni di detenzione sarebbero particolarmente restrittive: isolamento prolungato, controllo costante e limitazioni nei contatti e nell’accesso alle cure sanitarie.Elementi che, insieme alla mancanza di prove ritenute sufficienti per una condanna, solleverebbero interrogativi sul rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie democratiche.Le associazioni promotrici denunciano un uso sempre più repressivo del diritto penale in Ungheria.Nel mirino anche il governo guidato da Viktor Orbán, accusato di comprimere le libertà civili e di esercitare un controllo crescente sulle istituzioni. (fr.me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Manovra

Ai Comuni due miliardi in tre anni

Il fondo unico passerà da 570 a 670 milioni. Pronto l’emendamento con l’incremento 
Roberto Murgia
Turismo

«Storia e ambiente, a Pula puntiamo anche sulla bassa stagione»

Il sindaco e la Fondazione: «Bisogna evitare l’overtourism»  
Piera Serusi
Società

Gioco d’azzardo, sindaci sardi in campo accanto alla Chiesa

Papa Leone all’udienza con l’Anci: «Piaga che rovina molte famiglie» 
Marco Noce
Magenta.

Ladro ucciso dal padrone di casa

Una coltellata al petto, i complici lo abbandonano davanti all’ospedale 
Milano.

Chiara prosciolta: «Mi riprendo la mia vita»

L’esultanza di Ferragni dopo la sentenza: «Giustizia è fatta». Il legale: «Ammirevole» 
Lo scontro

Groenlandia, gli Usa non tornano indietro «Vogliamo il controllo»

Copenaghen e Nuuk non si piegano E ora i Paesi Ue mandano i militari 