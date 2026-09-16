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L’appuntamento.
17 settembre 2026 alle 00:39

Mobilità sostenibile e sicura, un confronto sul futuro della città 

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Una giornata per discutere di mobilità, spazio pubblico e trasformazione urbana. Questo l’obiettivo di “Cagliari cambia passo - La città si muove, la città cambia”, l’iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con la Città Metropolitana in occasione della Settimana Europea della mobilità, in programma fino al 22 settembre.

L’appuntamento fissato per domani alle 10,30, si terrà presso il Parco di Molentargius, con accesso da via La Palma 9. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di stimolare un dibattito concreto e partecipativo sulle nuove sfide dell'ecologia urbana, rimettendo al centro la vivibilità dei quartieri e l’accessibilità dello spazio pubblico per tutte le generazioni. Cuore della mattinata una tavola rotonda dedicata al rapporto tra trasporto pubblico, pedonalità, infrastrutture e trasformazione dello spazio urbano. Interverranno Andrea Colombo, già assessore alla Mobilità di Bologna, Mauro Coni, docente dell’Università di Cagliari, l’architetta Teresa De Montis e Fabrizio Rodin, presidente di Ctm. Prevista anche un’intervista al sindaco Massimo Zedda sulle strategie di sviluppo della città. Nel pomeriggio spazio alla co-progettazione, con due laboratori dedicati alla mobilità sostenibile e al rapporto tra sicurezza, mobilità e crisi climatica.

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