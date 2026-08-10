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Paulilatino.
11 agosto 2026 alle 00:36

Miss Italia Sardegna, Melissa Floris in finale 

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Nuovo traguardo per la diciottenne di Paulilatino Melissa Floris. Sabato, a Sassari, ha conquistato la fascia di Miss Miluna Sardegna, che di fatto le dà accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia. In attesa della finalissima di sabato 29 a Oristano, era uno degli appuntamenti più importanti del percorso di Miss Italia nell’Isola. Melissa, che ha alle spalle già altri successi, si gode questo importante traguardo e intanto sogna un futuro da medico. Per lei la partecipazione a Miss Italia ha anche un significato affettivo: sin da bambina coltivava infatti il sogno di prendere parte al concorso, una passione che condivideva con il nonno. Nel corso della serata è stata inoltre assegnata la fascia di Miss Città di Sassari a Elisa Zucchi, 21 anni.

Ora la finalissima il 29 agosto in piazza Eleonora d’Arborea a Oristano.

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