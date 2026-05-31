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Foggia.
01 giugno 2026 alle 00:28

Minorenni al volante, la fuga e lo schianto: muore un sedicenne 

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Foggia. A 16 anni guidava un'auto alle 2 di notte. Minorenne come gli altri quattro ragazzini a bordo. All'improvviso si è imbattuto in un posto di controllo dei carabinieri. Il 16enne ha avuto paura, ma non ha avuto dubbi. Ha spinto il piede sull'acceleratore e ha tentato una fuga disperata. Forse immaginava le conseguenze se i militari l'avessero fermato. I carabinieri sono saliti sulla vettura di servizio e hanno cominciato l'inseguimento per circa tre chilometri, fino a quando l'auto con i ragazzini a bordo, ad una curva pericolosa all'uscita da Orta Nova (Foggia), ha sbandato, si è schiantata contro il guard-rail e si è ribaltata. Un altro 16enne che era sul sedile posteriore è morto e gli altri quattro ragazzini sono rimasti feriti. Solo lesioni lievi. Tre di loro sono stati subito dimessi, un altro è ricoverato in osservazione. Dalle analisi è emersa la presenza oltre il limite di legge di alcol nel sangue e nelle urine di tutti e 5 i ragazzini, mentre è stato accertato che due di loro avevano fumato cannabis.

Non c'è stato alcun contatto tra le due vetture coinvolte nell'inseguimento nel Foggiano. L'auto dei carabinieri ha mantenuto una distanza di circa trenta metri dalla Renault Megane station wagon in fuga. Proprio in prossimità della curva, l'auto dei militari avrebbe ulteriormente ridotto la velocità perché in quella zona, in passato, si sono verificati altri incidenti.

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