Mina ai 16esimi senza giocare: per la Colombia decide Muñoz 

La Colombia di Yerry Mina, ancora senza minuti nel torneo, vola sulle ali del suo terzino destro Daniel Muñoz, che bissa il gol contro l’Uzbekistan e dà ai sudamericani la vittoria per 1-0 sul Congo che vale la qualificazione ai sedicesimi con un turno di anticipo nel Gruppo K.

È il giocatore del Crystal Palace, 30 anni da poco compiuti, che decide al 31’ della ripresa una sfida che sembrava essersi incagliata sullo 0-0, con una conclusione dalla destra che viene deviata in modo sfortunato da Kapuadi. Lo stesso Muñoz, in precedenza, aveva sfiorato il palo dopo un tiro da pochi passi di Arias parato dal portiere congolese e, sempre lui, aveva segnato di testa un gol annullato per fuorigioco millimetrico.

Per la Colombia, a punteggio pieno, all’ultima giornata ci sarà la sfida contro il Portogallo di Cr7: i Cafeteros hanno 2 risultati su 3 per chiudere il girone in testa. E chissà che non avvenga proprio sabato notte a Miami il debutto a questi Mondiali di Mina, unico convocato del Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA