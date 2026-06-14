Millesport, successi ed emozioni nei Giochi nazionali 

Doppio appuntamento di sport, inclusione e soddisfazioni per Millesport. L’associazione cagliaritana è stata protagonista prima ai Giochi nazionali estivi Special Olympics di Lignano Sabbiadoro e poi ai National Games di Zug, in Svizzera, portando in alto i colori della Sardegna e raccogliendo risultati importanti.

Sorrisi ed emozioni

A Lignano, la delegazione composta da 107 tra atleti con disabilità, tecnici e volontari è stata la più numerosa dell’intera manifestazione, ricevendo il Premio Ambrosetti. Gli atleti hanno partecipato a otto discipline (calcio, nuoto, bowling, pallavolo, basket, danza sportiva, bocce e tennistavolo) conquistando 17 medaglie d’oro, 23 d’argento e 13 di bronzo. «È stata una settimana intensissima, fatta di entusiasmo, sorrisi, amicizie e tante emozioni», racconta Alessia Angioni, atleta partner della squadra di pallavolo. «Non conta solo il risultato sulla carta, ma i progressi fatti lungo il percorso. Dopotutto il giuramento Special Olympics parla chiaro: che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze».

Esperienza speciale

Manuel Loni, studente tirocinante al Millesport, ha scelto di festeggiare il suo diciottesimo compleanno proprio nella trasferta di Lignano: «Sapevo che sarebbe stata un’esperienza speciale, ma non immaginavo di ricevere così tanto affetto. Volevo un compleanno speciale. Rifarei questa scelta altre mille volte». Per l’atleta Francesco Rodriguez, l’esperienza di Lignano è stata la sua prima trasferta: «È stata la mia più grande soddisfazione. Ho dato tutto me stesso e ho mostrato quello che posso fare. Adesso voglio continuare a crescere e puntare sempre più in alto».

Pochi giorni dopo è stata la volta della trasferta in Svizzera, dove quattro atleti e un tecnico hanno rappresentato Special Olympics Italia nel bowling. Tra loro Daniele Pitzalis, che ha conquistato la medaglia d’oro. «Mi è piaciuto tantissimo condividere questa esperienza con i miei compagni. La Svizzera è bellissima e aver vinto l’oro è stato qualcosa di unico», racconta.



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