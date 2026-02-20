Mille cani in passerella per lo scettro del più bello  

Cani di razza in passerella per contendersi lo scettro del migliore oggi e domani al quartiere fieristico di viale Diaz. In programma c’è l’attesa edizione 2026 del “Sandalyon Dog Show”, evento clou della cinofilia isolana organizzato dal Gruppo cinofilo cagliaritano in collaborazione con l’omologo nuorese. Più di mille cani appartenenti alle razze riconosciute dall’Ente nazionale cinofilia italiana attendono i visitatori per sfilare e poter essere ammirati da tutti. Ingresso libero e gratuito dalle 9 alle 18. Le iscrizioni sono chiuse ed è tassativamente vietato introdurre cani non iscritti alla manifestazione nel quartiere fieristico.

Protagonisti della due giorni - ognuno con le proprie caratteristiche di taglia, pelo, colore e quant’altro – Spitz tedeschi, Bovari svizzeri, Bassotti, Shar Pei, Bulldog, tutti i Retriever (ossia i cani da riporto, come i dolcissimi Golden e i Labrador) ma anche splendidi esemplari di Cane Corso e Cane Lupo cecoslovacco, senza dimenticare, tra i tanti, i Rhodesian Ridgeback e le razze nordiche. Un grande spettacolo, insomma, che promette di non deludere, come del resto nelle passate edizioni, appassionati e curiosi.

Quindici i giudici italiani e stranieri, di grande esperienza, che selezioneranno gli esemplari in mostra sino a scegliere, per ogni giornata espositiva, il “Best in show” secondo gli standard ufficiali. «Anche se – sottolinea il cagliaritano Elio Grassi, titolare dell’omonima armeria di via Baylle, nonché organizzatore dell’evento – a qualunque razza appartenga il nostro cane è e resterà sempre il migliore di tutti». (p. l.)

