VaiOnline
Viale Diaz.
21 febbraio 2026 alle 00:13

Mille cani in passerella per lo scettro del più bello  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cani di razza in passerella per contendersi lo scettro del migliore oggi e domani al quartiere fieristico di viale Diaz. In programma c’è l’attesa edizione 2026 del “Sandalyon Dog Show”, evento clou della cinofilia isolana organizzato dal Gruppo cinofilo cagliaritano in collaborazione con l’omologo nuorese. Più di mille cani appartenenti alle razze riconosciute dall’Ente nazionale cinofilia italiana attendono i visitatori per sfilare e poter essere ammirati da tutti. Ingresso libero e gratuito dalle 9 alle 18. Le iscrizioni sono chiuse ed è tassativamente vietato introdurre cani non iscritti alla manifestazione nel quartiere fieristico.

Protagonisti della due giorni - ognuno con le proprie caratteristiche di taglia, pelo, colore e quant’altro – Spitz tedeschi, Bovari svizzeri, Bassotti, Shar Pei, Bulldog, tutti i Retriever (ossia i cani da riporto, come i dolcissimi Golden e i Labrador) ma anche splendidi esemplari di Cane Corso e Cane Lupo cecoslovacco, senza dimenticare, tra i tanti, i Rhodesian Ridgeback e le razze nordiche. Un grande spettacolo, insomma, che promette di non deludere, come del resto nelle passate edizioni, appassionati e curiosi.

Quindici i giudici italiani e stranieri, di grande esperienza, che selezioneranno gli esemplari in mostra sino a scegliere, per ogni giornata espositiva, il “Best in show” secondo gli standard ufficiali. «Anche se – sottolinea il cagliaritano Elio Grassi, titolare dell’omonima armeria di via Baylle, nonché organizzatore dell’evento – a qualunque razza appartenga il nostro cane è e resterà sempre il migliore di tutti». (p. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari-Lazio, la carica di Palestra

l Gaggini, Pilia
«Una situazione catastrofica». Schael: stop a qualsiasi incarico. Cappellacci si rivolge al ministro

L’Asl di Cagliari senza guida

Niente nomine, scade la supplenza. L’ombra del commissario da Roma 
Cristina Cossu
Il caso

Fondazione Mont’e Prama Perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza

La Procura di Cagliari indaga 11 persone per corruzione, turbativa d’asta e falso 
Francesco Pinna
La storia

Centenario in Ape fino al Municipio per la carta d’identità

Baunei, Pietro Cabras testimonial del documento elettronico  
Giampaolo Porcu
Il caso

Sea Watch, il Governo impugnerà le sentenze

Ricorso contro i risarcimenti concessi dai giudici di Palermo alla Ong tedesca 
Milano

La Procura: «L’agente ha mentito»

Si aggrava la posizione del poliziotto: il “pizzo” dietro la morte del pusher  
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Lo scandalo

Londra, la monarchia trema

Scotland Yard cerca documenti nella casa in cui viveva l’ex principe 
il verdetto

Usa, i giudici cancellano i dazi

Per la Corte Suprema il presidente Trump «non aveva il potere di imporli» 