VaiOnline
Il delitto Pireddu.
21 febbraio 2026 alle 00:14

La compagna della vittima: «Tonino, un uomo speciale» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In attesa del risultato dell’autopsia, i carabinieri continuano a cercare il killer di Tonino Pireddu, il 38enne ucciso mercoledì sera a Orani. La compagna della vittima, Manuela Porcheddu, con un post sui social, ha voluto prendere le distanze «dalle cose assurde che ho letto. Chi lo conosceva sa esattamente com’era Tonino, era un uomo e non solo con la U maiuscola, pronto ad aiutare tutti compresi animali indifesi. Leggere “chissà cosa ha fatto lui per giustificare un gesto del genere” è una cosa ignobile e crudele».

a pagina 35

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari-Lazio, la carica di Palestra

l Gaggini, Pilia
«Una situazione catastrofica». Schael: stop a qualsiasi incarico. Cappellacci si rivolge al ministro

L’Asl di Cagliari senza guida

Niente nomine, scade la supplenza. L’ombra del commissario da Roma 
Cristina Cossu
Il caso

Fondazione Mont’e Prama Perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza

La Procura di Cagliari indaga 11 persone per corruzione, turbativa d’asta e falso 
Francesco Pinna
La storia

Centenario in Ape fino al Municipio per la carta d’identità

Baunei, Pietro Cabras testimonial del documento elettronico  
Giampaolo Porcu
Il caso

Sea Watch, il Governo impugnerà le sentenze

Ricorso contro i risarcimenti concessi dai giudici di Palermo alla Ong tedesca 
Milano

La Procura: «L’agente ha mentito»

Si aggrava la posizione del poliziotto: il “pizzo” dietro la morte del pusher  
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Lo scandalo

Londra, la monarchia trema

Scotland Yard cerca documenti nella casa in cui viveva l’ex principe 
il verdetto

Usa, i giudici cancellano i dazi

Per la Corte Suprema il presidente Trump «non aveva il potere di imporli» 