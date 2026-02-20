La compagna della vittima: «Tonino, un uomo speciale» 

In attesa del risultato dell’autopsia, i carabinieri continuano a cercare il killer di Tonino Pireddu, il 38enne ucciso mercoledì sera a Orani. La compagna della vittima, Manuela Porcheddu, con un post sui social, ha voluto prendere le distanze «dalle cose assurde che ho letto. Chi lo conosceva sa esattamente com’era Tonino, era un uomo e non solo con la U maiuscola, pronto ad aiutare tutti compresi animali indifesi. Leggere “chissà cosa ha fatto lui per giustificare un gesto del genere” è una cosa ignobile e crudele».

