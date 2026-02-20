Luras sulle barricate: no al parco eolico Gallura 

No al parco eolico Gallura, il Comune di Luras è pronto a tutto per bloccare l’installazione di 11 aerogeneratori della Sardegna Prime S.r.l. sul suo territorio. ll progetto (un parco con una potenza complessiva di 144 MW) è in fase di valutazione ambientale e spaventa i luresi. La fattoria eolica ha anche torri nei territori di Tempio e Calangianus. Il sindaco Leonardo Lutzoni ha il sostegno di maggioranza e opposizione nella battaglia legale che si annuncia durissima e dall’esito incerto. Mercoledì prossimo il Consiglio comunale di Luras è chiamato a decidere su una risoluzione e sugli strumenti, veramente pochi, contro la speculazione eolica che sta già pesantemente incidendo sul paesaggio del territorio del paese.

Le ragioni del no

Secondo il Comune di Luras il progetto del Parco eolico Gallura è totalmente “non coerente con le caratteristiche strutturali del territorio del paese e con l’assetto ambientale, paesaggistico, storico-culturale e produttivo che lo contraddistingue”. La località indicata dal progetto è quella di Silonis. Nella zona c’è una chiesa campestre, San Pietro di Silonis, bene di interesse culturale tutelato con vincolo paesaggistico. La chiesa, si legge negli atti, “risulta ubicata a distanza ravvicinata rispetto agli aerogeneratori e alle infrastrutture connesse previste, pari a circa 300 metri. Tale condizione configura un’evidente criticità”. Il Comune segnala che la la Soprintendenza Speciale per il Pnrr, ha espresso parere negativo per la presenza, vicino alle torri, del sito archeologico di Lu Cuncacci. Altro tema cruciale è quello della tutela dell’areale del Vermentino di Gallura DOCG, Denominazione di Origine Controllata “nel quale il territorio di Luras assume un ruolo significativo”. Dice la consigliera di minoranza, Maria Giuseppina Tamponi: «Anche noi siamo assolutamente contrari all’impianto, in coerenza con quanto già stabilito quando eravamo in giunta nel precedente mandato».

RIPRODUZIONE RISERVATA