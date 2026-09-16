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Ortacesus
17 settembre 2026 alle 00:38

Miele da Oscar per l’azienda di Giovanni Tronci 

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Un importante riconoscimento per il miele prodotto da Giovanni e Francesca Tronci di Ortacesus, al Premio qualità mieli tipici della Sardegna, che si è svolta a Guspini, nell’ambito della tradizionale Sagra del Miele. L’azienda trexentese ha ricevuto un attestato di qualità per il miele di trifoglio, una delle produzioni sottoposte alla valutazione nell’ambito della manifestazione. Per questa specifica varietà botanica, l’azienda di Ortacesus è risultata l’unica premiata. I mieli in concorso sono stati esaminati dagli esperti dell’Albo Nazionale in Analisi Sensoriale del Miele, sulla base delle caratteristiche organolettiche delle diverse produzioni. Per Giovanni e Francesca Tronci si tratta del risultato del lavoro portato avanti nell’attività apistica e della produzione di miele legata alle diverse fioriture presenti nel territorio. Il trifoglio, in particolare, è una varietà caratterizzata da un profilo aromatico delicato e da specifiche proprietà organolettiche.

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