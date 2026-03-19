Miami, primi sorrisi azzurri 

Miami. Matteo Berrettini dimentica i tanti problemi avuti negli ultimi tempi, si sbarazza di Alexandre Muller e approda al secondo turno del Miami Open, il secondo dei due Masters 1000 consecutivi negli Stati Uniti. Contro il francese, numero 90 del mondo, il quasi trentenne romano si è imposto per 6-4, 6-2 in un’ora e 23 minuti, affidandosi spesso alle sue armi tradizionali: il servizio, che gli ha regalato 9 punti diretti (con uno solo doppio fallo) e una bella percentuale di prime del 73%, e il dritto, (8 vincenti, ma anche tanti errori gratuiti). Ora lo attende l’indecifrabile russo di passaporto kazako, Alexander Bublik, accreditato della decima testa di serie e 11 del mondo.

Il programma

Dopo la pioggia sul cemento della Florida il programma prosegue spedito. Ieri notte è sceso in campo un altro azzurro, Mattia Bellucci, per affrontare l’ostacolo costituito dal ventunenne americano Alex Michelsen, 49 Atp. Un altro kazako, Alexander Shevchenko, attende Matteo Arnaldi forte di una classifica migliore, anche se il n. 101 del 25enne sanremese è bugiardo. Per Luciano Darderi, fresco di ingresso nella Top 20, c’è invece il talentuoso spagnolo Martin Landaluce, 20 anni, 151 Atp e già protagonista al Challenger di Olbia. Un altro iberico, Rafael Jodar, avrebbe invece dovuto sfidare Lorenzo Musetti, ma il carrarino, n.5 del ranking Atp, ha preferito ritirarsi e concentrarsi direttamente sulla stagione su terra battuta, la sua superficie favorita. una decisione presa all'ultimo momento, alla cui base ci sarebbe un affaticamento muscolare. Jannik Sinner scenderà in campo più avanti, nel secondo turno. Ieri ha conosciuto il nome del proprio avversario, il bosniaco Damir Dzumhur (76 Atp), che quest’anno a Rio de Janeiro ha battuto Berrettini sulla terra.

Il tabellone donne

È cominciata bene l’avventura a Miami di Elisabetta Cocciaretto, che ha surato Darja Semenistaja e il primo turno del quarto Wta 1000 stagionale. La 25enne italiana, n.44 del ranking mondiale, si è imposta per 6-4 6-1, in poco meno di un'ora e un quarto di partita, sulla lettone che è n.103 della classifica. Cocciaretto, al rientro nel tour dopo un mese di stop a causa di un problema alla coscia sinistra, al secondo turno se la vedrà con la statunitense Coco Gauff, n.4 Wta. La 22enne di Delray Beach, Florida, è in vantaggio per 3-1 nel bilancio dei confronti diretti ma l'azzurra ha vinto il più recente, disputato al secondo turno sul cemento di Doha il mese scorso.

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