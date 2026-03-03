Mezzo milione di euro per la palestra “Frongia” e per il centro sociale 

Già destinatario di importanti finanziamenti del programma Just Transition Fund (circa 1,2 milioni di euro) per l’efficientamento energetico tramite installazione di impianti fotovoltaici e batterie di accumulo sui tetti di 11 edifici pubblici, il Comune di Villamassargia beneficerà anche di ulteriori 460 mila di fondi del programma Jtf. La sindaca Debora Porrà ha, infatti, appena firmato una nuova convenzione con l’assessorato regionale all’Industria. «Grazie ai progetti presentati - spiega la prima cittadina - abbiamo ottenuto un importante finanziamento che prevede di destinare 334 mila euro alla realizzazione di parcheggi coperti e sormontati da un unico impianto fotovoltaico nella nuova palestra comunale Roberto Frongia. Con i restanti 125 mila si realizzeranno vari interventi all’interno del centro di aggregazione sociale di via Terraseo». Entrambe le strutture figurano già tra le 11 comunali (come il centro sportivo Angelo Orrù, situato a due passi dalla palestra) nelle quali verranno installati gli impianti fotovoltaici già previsti con il precedente finanziamento. «Gli interventi - aggiunge la sindaca - sono stati ritenuti coerenti con le finalità del Jtf e vanno ad aggiungersi agli importanti progetti di transizione energetica già previsti. Anche questi contributi risultano a fondo perduto e copriranno tutte le spese programmate». Rilevante soprattutto il progetto che riguarda la palestra, con il quale si punta, dice Porrà, «a raggiungere la piena autonomia energetica degli impianti sportivi. Un obiettivo che perseguiamo anche per tutti gli immobili comunali».

