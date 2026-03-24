Mezza città a secco per la seconda volta 

Per il secondo giorno consecutivo mezza città resta a secco. Abbanoa ieri ha dovuto sospendere l’erogazione in una serie di zone che hanno ricompreso viale Trieste, via Satta, il tratto alto di via Dalmazia, ma pure via Curiel, via Veneto, un segmento di via Gramsci e le zone limitrofe come le vie Brigata Sassari, Marconi, degli Artiglieri e Balilla. La causa è un intervento di riparazione eseguito nelle vie Trieste, Logudoro e Brigata Sassari. Le squadre hanno dovuto realizzare scavi profondi, i lavori hanno comportato la fuoriuscita di quantità notevoli di acqua da viale Trieste che si è riversata sino a via Roma e il centro intermodale. Ma, come già accaduto lunedì pomeriggio per la zona di Rosmarino e in centro, è stata interrotta l’erogazione e il provvedimento ha riguardato per alcune ore ampie parti della città per l’impossibilità di esercitare chiusure a compartimenti. (a. s.)

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