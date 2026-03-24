VaiOnline
Carbonia.
25 marzo 2026 alle 00:40

Mezza città a secco per la seconda volta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per il secondo giorno consecutivo mezza città resta a secco. Abbanoa ieri ha dovuto sospendere l’erogazione in una serie di zone che hanno ricompreso viale Trieste, via Satta, il tratto alto di via Dalmazia, ma pure via Curiel, via Veneto, un segmento di via Gramsci e le zone limitrofe come le vie Brigata Sassari, Marconi, degli Artiglieri e Balilla. La causa è un intervento di riparazione eseguito nelle vie Trieste, Logudoro e Brigata Sassari. Le squadre hanno dovuto realizzare scavi profondi, i lavori hanno comportato la fuoriuscita di quantità notevoli di acqua da viale Trieste che si è riversata sino a via Roma e il centro intermodale. Ma, come già accaduto lunedì pomeriggio per la zona di Rosmarino e in centro, è stata interrotta l’erogazione e il provvedimento ha riguardato per alcune ore ampie parti della città per l’impossibilità di esercitare chiusure a compartimenti. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il voto

Lo scossone arriva in Sardegna: «E ora basta con i detenuti al 41 bis»

Meloni (Pd): l’idea era del sottosegretario. Zedda (FdI): nessun rischio 
Celestino Tabasso
Il conflitto

Carburanti sempre più cari Divorato il taglio delle accise

Nell’Isola diesel sopra i 2 euro al litro e benzina a 1,731 Adiconsum: compagnie avide, Governo con armi spuntate 
Marco Noce
Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
1934-2026

Addio a Gino Paoli, re della canzone d’autore

I brani che hanno fatto storia, gli amori (Vanoni e Sandrelli) e l’impegno politico 
Paolo Biamonte