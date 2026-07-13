Mezza città a secco nel giorno più caldo 

Domani, quando anche a Carbonia le temperature saranno stabilmente sopra i 40 gradi, l'acqua mancherà per circa otto ore. Come annunciato da Abbanoa, sarà urgente riparare un grave guasto verificatosi giorni fa in un tratto fondamentale della rete, in via Marche. Un problema così notevole, fa sapere Abbanoa, che esiste il rischio che l'interruzione possa addirittura verificarsi non per volontà degli operatori ma per le conseguenze della rottura dei pezzi che dovranno essere sostituiti.

Il disagio

Tuttavia esiste una certezza: per diverse migliaia di famiglie, dal centro alla zona nord, sarà una giornata campale di caldo micidiale e rubinetti a secco dalle 8 alle 15 (salvo intoppi). E sarà bene adottare le contromisure. Tante utenze hanno dismesso cisterna e autoclave dopo il maxi intervento di rifacimento delle reti eseguito una ventina di anni fa e costato decine di milioni di euro. Una fiducia ben riposta, se non fosse che da un paio di anni i guasti nei punti nodali si verificano con frequenza, e con essi gli stacchi. E Carbonia ricorda ancora quello del ferragosto scorso quando il 70 per cento della città rimase senz'acqua dal 14 al 17 agosto. Il suggerimento, per chi non ha la cisterna, è di fare scorte adeguate. Abbanoa fa sapere che l'autobotte di norma viene attivata quando la sospensione supera le 24 ore ma si provvederà in casi eccezionali per le utenze sensibili d'intesa con l'amministrazione municipale. Anche il Comune ha una sua autobotte ma esegue un servizio già pianificato. Vista la particolare situazione Abbanoa ricorda che è a disposizione il numero verde 800.022.040 che serve di norma per la segnalazione guasti ma a cui possono essere segnalate anche le utenze sensibili individuate dal Comune il quale domani intensificherà i rapporti con Abbanoa.

Le zone

Lo slaccio interesserà tutto il centro di Carbonia, il Lotto B nel rione Rosmarino, le vie Don Orione, Barbagia, Logudoro, Liguria, Cagliari, Toscana, Gramsci, Trieste, Roma, Satta, Dalmazia e strade adiacenti. Uno stop inevitabile perchè Abbanoa dovrà sostituire in via Marche un complesso di apparecchi che risulta danneggiato pesantemente da giorni: occorre installare nuove valvole e saracinesche in un pozzetto. L'ente anticipa che i tecnici stanno studiando il modo per ridurre la sospensione del servizio, e ci sarebbe cauto ottimismo che ciò possa verificarsi per ridare l'acqua prima del previsto.

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