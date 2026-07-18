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19 luglio 2026 alle 00:35

Metro, chiude per lavori un tratto di viale Diaz 

Da domani divieto di circolazione tra piazza Donatori di Sangue e via Sonnino 

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Da domani nuovo rivoluzione nel traffico a causa di un altro cantiere della metro. Sino al 13 agosto 2026 è prevista la chiusura di viale Diaz (direzione via Roma), tra piazza Donatori Di Sangue e intersezione con la via Sonnino. L’ordinanza firmata dalla dirigente del Servizio mobilità Luisa Cocco di fatto chiude il lato del parcheggio tra il Cis e il Banco di Sardegna. Le auto in entrata e in uscita dovranno obbligatoriamente immettersi in viale Bonaria.

La novità

Tutto sommato il cambiamento non inciderà più di tanto nel già caotico traffico cittadino. Il tratto di strada tra piazza Donatori di Sangue e via Sonnino era utilizzato esclusivamente da chi usciva dal parcheggio, essendo chiuso da tempo il tratto di viale Diaz che va all’incrocio con viale Cimitero. «La viabilità non cambierà di molto», afferma la dirigente Luisa Cocco, già apprezzata dagli automobilisti cagliaritani per aver autorizzato le rotatorie di piazza Amendola. Rotonde che hanno reso inutili i semafori e alleggerito il traffico che, a causa della riduzione delle corsie in via Roma e del cantiere nella parte centrale del lungomare New York 11 Settembre, sarebbe potuto essere disastroso. «Sino al 13 agosto il divieto interessa solo chi lascia l’auto nel parcheggio». In questo periodo non tantissimi. «Abbiamo approfittato del periodo durante il quale le scuole sono chiuse e gli uffici lavorano a scartamento ridotto per le ferie. In questo modo cerchiamo di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti». Guidare a Cagliari ormai è diventato una Via Crucis. Sul banco degli imputati i cantieri infiniti per la metro di superficie (che sarebbe più giusto chiamare tram) che stanno paralizzando la città. I sacrifici sarebbero ben sopportati che il cantiere procedesse con regolarità. Purtroppo, anche a causa del gran caldo di questi giorni, di operai, mezzi in movimento e progressi nella realizzazione dell’opera se ne vedono davvero pochi. Da qui le critiche feroci dei cagliaritani con l’Arst.

Il nuovo cantiere

La chiusura del tratto di viale Diaz è stata chiesta dalla società romana Salcef che sta eseguendo i lavori “per consentire il rifacimento della rete fognaria parallela ai binari della linea metro”. «Si tratta di una tubatura di Abbanoa che interferisce con lo scavo», spiega Giovanni Mocci, amministratore unico dell’Azienda regionale sarda Trasporti.

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