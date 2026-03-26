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Via Leonardo Da Vinci.
27 marzo 2026 alle 00:22

Metà strada immersa nel buio e nei pericoli 

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È divisa a metà via Leonardo da Vinci. In una parte ci sono luce e lampioni, nell’altra verso Capitana nel tratto di competenza della Città Metropolitana, a dominare è invece il buio. Tempo fa erano state realizzate le predisposizioni per completare i punti luce ma a tutt’oggi l’intervento non è stato completato con gravi rischi per chi percorre quel tratto di litoranea.

«Si sono fermati dopo la curva del ponte di Flumini», spiega un residente della zona, Salvatore Perra. «Poi non hanno completato l’intervento. La situazione è molto pericolosa – aggiunge Perra - perché resta al buio proprio il tratto di curva dove la visibilità è già molto ridotta anche durante il giorno».

È l’ennesimo problema in una strada che si conferma come una delle più pericolose del territorio quartese. Lo scorso anno sono stati 35 gli incidenti. Scontri che invece si sono praticamente azzerati nel primo tratto di competenza comunale grazie alla sistemazione dei due attraversamenti pedonali rialzati all’altezza della ringhiera sul mare.

Restano gli incroci a raso, la segnaletica precaria e la scarsa illuminazione anche in altri tratti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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