Messe e preghiere, i riti della Pasqua entrano nel vivo 

Con la solennità che da sempre le contraddistingue e una nutrita partecipazione di fedeli, la comunità cristiana di Abbasanta, Ghilarza e Norbello sta vivendo intensamente i riti della Settimana Santa, guidati dal parroco padre Paolo Contini. Le celebrazioni si svolgono con orari differenziati per permettere a tutti di prendere parte ai momenti più significativi.

La Benedizione delle Palme ha aperto ufficialmente domenica scorsa il cammino verso la Pasqua: i riti si sono svolti davanti alle chiese di Sant’Amada, San Palmerio e San Giovanni, seguiti dalle processioni per le vie dei paesi e dalla messa. Grande partecipazione anche alle Via Crucis di lunedì e di ieri, vissute come momenti di meditazione comunitaria. Da domani le celebrazioni entrano nel vivo con la messa in Coena Domini e il rito della lavanda dei piedi. Gli orari: Norbello alle 16.30, Abbasanta alle 17.30, Ghilarza alle 19. In serata, in tutte le comunità, l’adorazione all’altare della reposizione.

Il Venerdì santo si aprirà con il tradizionale giro delle sette chiese a Ghilarza alle 6 e a Norbello alle 7.30 mentre nel pomeriggio si terrà l’adorazione della Croce e in serata si svolgerà la suggestiva paraliturgia di S’Iscravamentu, la deposizione di Cristo dalla croce, seguita dalla processione del Cristo morto, accompagnata dai canti tradizionali in lingua sarda.

Il Sabato santo sarà dedicato al silenzio e alla meditazione, fino alle solenni Veglie pasquali della notte, cuore liturgico dell’intero anno cristiano. La Domenica di Pasqua culminerà con S’Incontru, il rito dell’incontro tra la statua della Madonna e quella del Cristo Risorto: le due immagini si inchineranno per tre volte, mentre dal volto di Maria verrà sollevato il velo del lutto. Seguirà la processione e la messa solenne di Pasqua. ( s. c. )

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