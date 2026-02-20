VaiOnline
Germania.
21 febbraio 2026 alle 00:13

Merz resta alla presidenza della Cdu,  in platea anche Merkel e Tajani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Berlino. «La Germania deve essere forte», dice Friedrich Merz nel suo discorso da europeista convinto, da atlantista deluso ma non ancora spezzato e lo spirito di un coach, che vuole motivare il Paese, affinché torni a esprimere il meglio di sé, soprattutto restando una forza industriale.

«La Germania deve essere al top della forma altrimenti non ce la faremo a raggiungere quello che ci proponiamo!», ha esclamato a Stoccarda, dove al congresso di partito è stato riletto alla presidenza con il 91,2% dei voti da 1001 delegati. Un buon risultato, per nulla ovvio, che ha perfino un po' migliorato quell'89,8 di due anni fa. Il Parteitag è stata anche l'occasione per prendere un impegno «definitivo» con gli elettori: mai con l'ultradestra di Afd, accusata di «ipocrisia», abusi di potere e logiche da «selfservice». In platea, per la prima volta da quando i cristianodemocratici sono guidati dall’ex avvocato milionario, anche Angela Merkel, e il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che ha lodato il cancelliere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari-Lazio, la carica di Palestra

l Gaggini, Pilia
«Una situazione catastrofica». Schael: stop a qualsiasi incarico. Cappellacci si rivolge al ministro

L’Asl di Cagliari senza guida

Niente nomine, scade la supplenza. L’ombra del commissario da Roma 
Cristina Cossu
Il caso

Fondazione Mont’e Prama Perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza

La Procura di Cagliari indaga 11 persone per corruzione, turbativa d’asta e falso 
Francesco Pinna
La storia

Centenario in Ape fino al Municipio per la carta d’identità

Baunei, Pietro Cabras testimonial del documento elettronico  
Giampaolo Porcu
Il caso

Sea Watch, il Governo impugnerà le sentenze

Ricorso contro i risarcimenti concessi dai giudici di Palermo alla Ong tedesca 
Milano

La Procura: «L’agente ha mentito»

Si aggrava la posizione del poliziotto: il “pizzo” dietro la morte del pusher  
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Lo scandalo

Londra, la monarchia trema

Scotland Yard cerca documenti nella casa in cui viveva l’ex principe 
il verdetto

Usa, i giudici cancellano i dazi

Per la Corte Suprema il presidente Trump «non aveva il potere di imporli» 