Mercato, emergenza parcheggi 

Nessuno si aspettava così tanta celerità. Neanche i tecnici comunali che avevano annunciato la partenza dei lavori esterni per la riqualificazione del mercato di San Benedetto tra una settimana. Invece operai, camion e ruspe già da ieri hanno iniziato le operazioni nel tratto tra via Bacaredda e via Cocco Ortu. Se da una parte c’è il sollievo dei boxisti e dei cagliaritani per l’avvio del progetto dall’altra c’è la preoccupazione di residenti e commercianti per la “sparizione” dei parcheggi, occupati dalle reti del cantiere.

In azione

Di buon’ora i dipendenti della società che si è aggiudicata la gara hanno iniziato gli scavi. Questa fase è propedeutica a collegamenti fra le tre cabine elettriche realizzate in via Tiziano, via Cocco Ortu e via Pacinotti che approvvigioneranno il quartiere al posto di quelle che attualmente si trovano all’interno della vecchia struttura civica e che presto saranno demolite. Il tracciato prevede la realizzazione di una trincea per i tubi negli spazi prima occupati dai parcheggi a pagamento. Sono previsti tre step, il primo, in corso da oggi, ha comportato l’eliminazione dei parcheggi nel tratto finale a sinistra e la riduzione a una sola corsia di via Cocco Ortu.

Le preoccupazioni

Francesca Fadda, dell’omonima catena specializzata nel “Fai da te”. «I tempi sono fondamentali, e visto come vanno i lavori pubblici in città siamo preoccupati, speriamo non si dilatino oltremodo. Molto dipenderà dai parcheggi che saranno eliminati per far posto al cantiere. Ci auguriamo che rimuovano solamente quelli strettamente necessari».

Pass e residenti

Sara Delrio, con la sua Panda, è al terzo giro di “caccia al parcheggio”. Rilancia una proposta fatta da un’altra residente. «Perché non concedere la possibilità a chi abita qui vicino di parcheggiare con il pass “B” anche in altre zone? Il permesso, inoltre, ha un costo che noi non riusc iamo a sfruttare»

Saldo positivo

L’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis. «Con l’approvazione in Giunta del progetto esecutivo, i lavori per la riqualificazione del mercato di San Benedetto entreranno nel vivo. Gli interventi procederanno per fasi: l’anello esterno non verrà chiuso completamente, ma sarà interessato da lavorazioni a tratti, così da limitare al minimo i disagi. Successivamente si interverrà sull’anello interno, che sarà chiuso integralmente per il tempo necessario al completamento delle opere. L’anello interno – precisa Marcialis – conta circa 150-170 parcheggi, ma già nei mesi scorsi, in previsione di questa fase, sono stati realizzati oltre 170 nuovi posti in struttura e circa 120 su strada, tra via Sant’Alenixedda e piazza Giovanni XXIII. Il saldo complessivo sarà quindi positivo, con almeno 120 posti auto in più rispetto alla situazione di partenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA