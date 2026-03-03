VaiOnline
San Benedetto.
04 marzo 2026 alle 00:18

Mercato, arrivano i contributi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A un anno dalla chiusura del mercato di San Benedetto (sabato primo marzo 2025 fu l’ultimo giorno di apertura) arrivano 300.000 euro di ristori per i boxisti della struttura civica interessata dai lavori di riqualificazione. Un contributo una tantum, stanziato dalla Giunta comunale, che ha ricevuto un finanziamento dalla Regione, “a favore dei concessionari del mercato civico di San Benedetto (ora San Benedetto-Piazza Nazzari), sia coperto che scoperto e concessionari esterni, oltre che per i fiorai in prossimità dei cimiteri, per l’abbattimento del canone di concessione relativo a mensilità dell’esercizio 2025 e 2026, come misura di sostegno per contenere gli effetti economici derivanti dal trasferimento nella struttura temporanea e alla criticità generale del commercio dei fiori in prossimità dei cimiteri cittadini”. «Gli uffici devono ancora fare i conteggi, ma questa sovvenzione servirà per coprire almeno cinque canoni mensili», afferma Carlo Serra, assessore alle Attività produttive.

L’incompiuta

«Sino alla chiusura dell’anello del vecchio mercato siamo riusciti a sopravvivere, ora siamo in serie difficoltà». Alessandro Murru, con il padre Daniele, gestiva il chiosco di fiori all’angolo tra via Tiziano e via Pacinotti. Con l’inizio dei lavori, il Comune gli ha messo a disposizione un vecchio “Info point” sistemato in via Sant’Alenixedda, a fianco all’ingresso di Villa Muscas. «Una struttura fatiscente. Il pavimento era inesistente e abbiamo dovuto rifarlo a nostre spese». Stesso discorso per il tetto. «Ci piove dentro e ora cercheremo di ripararlo». Ma le preoccupazioni più importanti arrivano dalla logistica. «Non c’è l’energia elettrica perché non esiste un pozzetto per la messa a terra». C’è di peggio. «Non c’è acqua e senza è molto difficile lavorare, soprattutto quando si ha a che fare con i fiori». Come farete, tra pochi mesi il caldo sarà dominante? «Ci arrangeremo con batterie e scorte d’acqua nei bidoni. Però, così andare avanti è veramente complicato». C’è poi il problema esterno che riguarda l’igiene. «La parte posteriore del chiosco costituisce un angolo nascosto e riservato sfruttato da chi ha necessità corporali. Pulire è complicato, soprattutto perché non abbiamo acqua. Comunque, contiamo di aprire per la Festa della donna».

I lavori nell’anello

Intanto, nei giorni scorsi, sono iniziati i lavori nell’anello esterno di San Benedetto. L’estensione del cantiere aveva generato disagi e proteste di commercianti e residenti che si erano visti “scippare” 120 parcheggi. In via Pacinotti, gli operai e i mezzi dell’impresa vincitrice dell’appalto stanno effettuando gli scavi per le fondazioni dei pali che reggeranno i cavi della filoviaria del Ctm. All’interno della struttura – fanno sapere i progettisti – in piena linea con il cronoprogramma, stanno continuando le demolizioni delle testate: operazioni propedeutiche alle demolizioni vere e proprie, fondamentali per garantire solidità, sicurezza e qualità dell’intervento, e al successivo rifacimento delle strutture centrali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

La guerra all’Iran infiamma i prezzi

E sotto le bombe americane e di Israele, a Teheran eletto come Guida Suprema il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba 
Il conflitto

I sardi bloccati a Dubai sognano un volo per casa

Tre studentesse già rientrate nell’Isola, crocieristi e turisti in attesa di comunicazioni 
Maurizio Pilloni Giovanni G. Scanu
Il conflitto

È già allarme prezzi: «Stangata in arrivo»

Gas e petrolio ai massimi dal 2022 Nell’Isola previsti rincari fino a 200 euro 
Luca Mascia
In Gallura è emergenza: non bastano i medici, restano aperti Olbia e La Maddalena

Pronto soccorso, Tempio chiude

Situazione sempre più difficile dopo l’addio dei “gettonisti” 
Andrea Busia
Presentata a Palazzo Bacaredda la mozione anti-speculazioni: il sindaco di Cagliari è favorevole, martedì il voto

Zedda: «La Pratobello doveva essere approvata già da diverso tempo»

Al via le audizioni alla Regione I comitati: «Sia un dibattito serio»  
Lorenzo Piras