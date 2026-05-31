Mercati, aprono Santa Chiara e via Quirra 

Domani, quando in tutta Italia si celebrano gli ottant’anni della Repubblica, restano aperti i mercati civici di Santa Chiara e via Quirra. «Gli orari – fanno sapere dal Comune – resteranno quelli consueti, dalle 7 alle 14. Non chiude nemmeno il mercato ittico all'ingrosso, di viale La Playa, dove si lavora dalle 2 alle 8. Saracinesche abbassate, invece, a San Benedetto. «Si tratta – spiegano da Palazzo Bacaredda – di aperture straordinarie pensate per assicurare la continuità del servizio, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di fare acquisti anche durante una giornata festiva».Nessuna variazione per il porta a porta e per la Corriera ecologica nel centro storico. Ecocentri e Centro informazioni lavorano regolarmente oggi ma non domani.

Ricco il programma di celebrazioni che «accompagnerà la cittadinanza in un percorso di riflessione civile, memoria e partecipazione democratica». Martedì si inizia con la tradizionale deposizione della corona ai caduti nel Parco delle Rimembranze in via Sonnino, poi “La festa della Repubblica con i giovani” negli spazi del Comando marittimo autonomo ovest, in piazza Marinai d’Italia. Nel corso della cerimonia, verranno premiati istituti scolastici del territorio che hanno realizzato progetti didattico-educativi o che hanno conseguito importanti risultati in concorsi nazionali e internazionali.

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