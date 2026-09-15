Mense scolastiche al via entro la prima settimana di ottobre 

Ancora pochi giorni di attesa, poi nelle scuole cittadine apriranno le mense e potrà partire anche il tempo pieno. Dopo le polemiche per il mancato avvio del servizio insieme alle lezioni, l’assessora alla Pubblica istruzione Giulia Andreozzi spiega che «stiamo lavorando perché si parta entro la fine di settembre. Nella peggiore delle ipotesi sarà la prima settimana di ottobre», assicura.

A determinare l’attesa è la gara per il nuovo servizio, ora in dirittura d’arrivo. Un appalto da 15 milioni di euro, con una durata di tre anni più un’eventuale proroga per altri due. L’aggiudicazione è attesa a breve e il Comune conta di avviare subito dopo la macchina organizzativa. L’amministrazione ha deciso di attendere la conclusione della procedura anziché predisporre un affidamento temporaneo. «Mancando così poco all’affidamento della gara», spiega l’assessora, «un servizio provvisorio avrebbe comportato un aggravio. Per una settimana in più o in meno non avrebbe avuto senso», aggiunge. Se però dovessero presentarsi ulteriori ritardi, il Comune è pronto a ricorrere a una soluzione ponte. L’assessora ridimensiona la portata dello slittamento. «Saranno pochi giorni e partiremo comunque in anticipo rispetto a tante altre realtà italiane». E ricorda l’esperienza dello scorso anno: il servizio cominciò il 22 settembre ma in quel momento solo due dei nove istituti comprensivi erano pronti ad avviare la mensa.

La partita riguarda migliaia di famiglie. Sono quattromila gli alunni iscritti, anche se una parte dei genitori deve ancora presentare la domanda. La ristorazione interessa complessivamente 48 plessi, alcuni dotati di cucina interna e altri serviti attraverso pasti preparati altrove e trasportati nelle scuole. ( ma. mad. )

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