San Sperate.
04 marzo 2026 alle 00:17

Mensa scolastica, incontro per la modifica del menù 

Il Comune di San Sperate apre un confronto pubblico sulla mensa scolastica e, per la prima volta, chiama genitori e cittadini a partecipare per raccogliere opinioni, osservazioni e proposte utili a migliorare il servizio.

L’incontro è in programma domani alle 16.30 nella sala consiliare del comune di San Sperate, in via Sassari. L’obiettivo è ascoltare feedback, quindi i pareri, e criticità sul menù attualmente in uso, così da proporre alla Asl una revisione che possa essere più gradita ai bambini, nel rispetto delle linee nutrizionali previste, ma anche di esigenze varie ed eventuali che potrebbero emergere durante il confronto nella casa comunale.

Al tavolo del confronto saranno presenti rappresentanti dell’azienda che gestisce il servizio e dell’amministrazione comunale. Parteciperanno Roberta Nurra, nutrizionista di “Serenissima ristorazione”, Stefano Rubiu, responsabile per la Sardegna di “Serenissima ristorazione”, e Marco Puliga, chef della stessa società. Per il Comune interverranno l’assessore alla Pubblica istruzione Raffaele Vargiu e la responsabile del servizio Iride Atzori. Presenti anche Valentina Serra, genitore e presidente della commissione di controllo dei servizi scolastici, e Corrado Vargiu, docente componente della commissione. (m. pil.)

