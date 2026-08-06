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Iglesias.
07 agosto 2026 alle 01:24

«Meno cemento e asfalto,  più spazio al verde pubblico» 

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Iglesias punta a rafforzare il verde urbano per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, approvando una mozione presentata dalla consigliera Franca Fara che impegna sindaco e giunta ad avviare, entro due anni, interventi di piantumazione e di “depaving”, ovvero la rimozione di superfici asfaltate o cementificate per restituire spazio al suolo e alle alberature.

«In un contesto climatico caratterizzato da estati torride, una pianificazione urbana green non rappresenta più un'opzione, bensì una necessità», ha affermato Fara, sottolineando come alberi e spazi verdi siano strumenti fondamentali per mitigare le isole di calore e rendere la città più vivibile. La mozione propone anche sopralluoghi tecnici per individuare le aree da "depavimentare” e le specie più adatte alla piantumazione.

Il tema arriva al termine di polemiche tra i cittadini per alcuni abbattimenti di alberi, che hanno alimentato il dibattito sulla gestione del patrimonio arboreo cittadino. Nel corso della discussione è intervenuto anche l'assessore ai Lavori pubblici, annunciando che «è già attivo un progetto con gli abitanti del quartiere Villaggio Operaio in merito al ripristino del verde in città». L'assessore all'Ambiente Francesco Melis ha invece risposto alle critiche sugli abbattimenti: «Oggi le persone fragili rappresentano la priorità: quando togliamo una pianta e non ripiantiamo laddove ci sono degli spazi, lo facciamo perché non ci sono gli spazi necessari per poter far passare le persone con disabilità».

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