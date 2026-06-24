Memorial “Zio Elio”, successo 

Si è chiuso con un successo oltre le attese la nona edizione del memorial “Zio Elio” di calcio a 5, a Palmas Arborea. Sono state centinaia le persone che hanno affollato la struttura dell’area sportiva dedicata allo stesso Elio Minnei (figura mai dimenticata dai palmaresi), nel corso dei sei giorni di partite, tra le categoria Open e giovanili. L’organizzazione, come al solito, è stata curata dall’associazione “Amici di Elio”.

Nella categoria Open si sono imposti i “Siam sempre qua” di Mogoro, che hanno avuto la meglio su “Il Giunco – ristorante Il Buon gusto” e “Kinetica” di Oristano. Tra i premi individuali, i riconoscimenti sono andati a Gabriele Mirai (miglior portiere), Cristian Cruccas (giocatore), Emanuele Cau (capocannoniere) e Riccardo Piras (miglior giovane). ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA