Caos Alta velocità, treni fermi con l’aria condizionata in tilt  

BOLOGNA. Un'altra giornata da dimenticare per i passeggeri dei treni Alta velocità che dovevano transitare nel tratto Milano-Bologna: la linea Av ha subìto uno stop totale di circa sei ore per problemi alla linea elettrica che, nel consueto effetto domino, ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico e sulla vita di lavoratori e turisti. Una decina di treni è stata cancellata mentre si sono registrati ritardi intorno alle due ore, talvolta anche oltre (fino a cinque per un treno Italo Napoli-Milano), per via della necessità di instradare i convogli Av sulla linea convenzionale.

A peggiorare i disagi l'ondata di calore che investe la pianura padana: due treni sono rimasti fermi senza aria condizionata nel Lodigiano, con una passeggera di 44 anni che è stata soccorsa. I problemi sono iniziati poco dopo le 10 quando si è verificato un problema alla linea elettrica dell'alta velocità, a Livraga, per il quale si è bloccata la circolazione appena in uscita da Milano verso Sud, tra la stazione di Rogoredo e quella di Piacenza. Un problema che ha tra l'altro provocato un incendio di sterpaglie lungo i binari, bloccato dai vigili del fuoco. Il ripristino della linea ha richiesto ore di lavoro e determinato problemi a cascata. Alla stazione di Bologna tantissimi i passeggeri accalcati nelle ore clou in attesa di capire gli sviluppi del proprio viaggio. Trenitalia ha disposto il rimborso integrale dei biglietti.

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