VaiOnline
Caltanissetta
29 gennaio 2026 alle 00:46

Meloni a Niscemi: «Subito gli indennizzi» 

La premier nel paese devastato dalla frana: non dovrà aspettare decenni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Caltanissetta. «Il 1997 non si ripeterà. La gente non dovrà aspettare anni, decenni, per avere gli indennizzi. Il Governo metterà sul piatto i provvedimenti, e soprattutto i soldi, necessari». Giorgia Meloni arriva a Niscemi e dopo un volo in elicottero per vedere di persona il disastro provocato dalla frana che sta mettendo a rischio l'intero paese e non si è ancora fermata, fa una serie di promesse.

In bilico

Dall'alto la situazione fa ancora più paura; sospese nel vuoto ci sono decine di case e c'è un'area di 50 metri dal precipizio dove non entrano neanche i soccorritori. La zona rossa si estende a 150 metri dal burrone: tutto ciò che è all'interno è a rischio. «Di persona è tutto ancor più impressionante», dice la premier dopo aver fatto il primo punto in elicottero con il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci e il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Poi, a terra, annuncia che «quanto accaduto nel 1997 non si ripeterà, il Governo agirà in maniera celere».

Usa toni rassicuranti, promettendo che i ritardi e le lungaggini negli indennizzi di 29 anni fa sono un ricordo del passato. «La situazione - spiega- è particolarmente complessa e sono intenzionata, a dare risposte immediate: voi sapete meglio di me, perché in questo territorio ci vivete, che Niscemi non è nuova a questi disastri. E conoscete il sentimento della popolazione rispetto a quello che è accaduto nel 1997, con indennizzi arrivati anche dopo 28 anni. È qualcosa che mi rendo conto ha impattato giustamente sui cittadini e sulla aspettativa che i cittadini hanno dalla politica. Mi piacerebbe che insieme disegnassimo una storia completamente diversa». Per questo assicura che il governo sta già lavorando al problema principale, le case che si trovano sull'orlo del precipizio e che non potranno mai più essere abitate. Né si potrà entrare a recuperare i beni.

Strategia

«Possiamo intervenire con Casa Italia, abbiamo le risorse per intervenire anche da subito», assicura. E rimanda al mittente, le opposizioni che l'accusano di aver stanziato pochi soldi per i territori colpiti dal ciclone Harry che, una settimana fa, ha flagellato Sicilia, Sardegna e Calabria: «I cento milioni sono un primo stanziamento emergenziale». In municipio Meloni incontra il sindaco Massimiliano Conti, il prefetto di Caltanissetta Donatella Licia Messina. «Ho visto di persona un paese che rischia di crollare davanti a un vuoto enorme. Bisogna rimboccarsi le maniche, cosa che stiamo facendo. Le risorse le individueremo, c'è tutta la buona volontà», dice il governatore Renato Schifani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Minori e social: vietateli anzi no

l Marci, Tabasso
Generazione zeta

«Vi stupirà, eppure alle Medie  sul cellulare non sgarra nessuno»

I preadolescenti digitali visti dal collaboratore scolastico 
Celestino Tabasso
EDITORIA

Trent’anni con Il Foglio: «Informare e combattere ogni forma di estremismo»

Il direttore Claudio Cerasa ripercorre la storia e i successi dell’elefantino 
Massimiliano Rais
il caso

Referendum, il Tar conferma le date

Bocciato il ricorso dei comitati che volevano un rinvio: si voterà il 22 e il 23 marzo 
L’annuncio

La Brigata Sassari ritorna in Libano sotto l’egida dell’Onu

A Cagliari e Sassari ricordo dei “Dimonios” e dell’eroe di Guasila Raimondo Scintu 
Giuseppe Deiana