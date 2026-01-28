VaiOnline
L’annuncio.
29 gennaio 2026 alle 00:46

«Harry, dal M5S un milione per i ristori» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dal M5S un milione di euro tagliando gli stipendi degli eletti per i danni causati dal maltempo. Ad annunciarlo ieri su X è il presidente del partito, Giuseppe Conte: «Noi possiamo agire come sempre abbiamo fatto. Una volta confermata questa soluzione, verrò a parlare con famiglie e imprenditori. Ovviamente la parte da leone la deve fare il governo con grande speditezza. I soldi ci sono e si possono prendere sicuramente da quel progetto faraonico del Ponte sullo Stretto, ricordiamo che in quei 13 miliardi ci sono anche i soldi dei fondi di coesione della Sicilia e della Calabria».

La presidente della Sardegna Alessandra Todde ringrazia: «È un gesto concreto di solidarietà che testimonia vicinanza reale ai territori, alle aziende e alle persone che stanno vivendo momenti di grande difficoltà». Infatti, «in Sardegna sono stati coinvolti oltre 112 Comuni, con danni ingenti a infrastrutture, abitazioni e attività produttive. In questo contesto, ogni intervento tempestivo rappresenta un aiuto prezioso per affrontare le prime emergenze e avviare il percorso di ricostruzione».

Sui primi ristori garantiti dal Governo interviene anche il deputato e segretario Dem Silvio Lai: «Bene lo stato d’emergenza, ma cento milioni non bastano, il governo integri subito le risorse e attivi gli strumenti europei». E a proposito del Governo, è già stato nell’Isola il ministro Musumeci, il 2 febbraio dovrebbe arrivare a Cagliari, sempre per le stesse ragioni il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Minori e social: vietateli anzi no

l Marci, Tabasso
Generazione zeta

«Vi stupirà, eppure alle Medie  sul cellulare non sgarra nessuno»

I preadolescenti digitali visti dal collaboratore scolastico 
Celestino Tabasso
EDITORIA

Trent’anni con Il Foglio: «Informare e combattere ogni forma di estremismo»

Il direttore Claudio Cerasa ripercorre la storia e i successi dell’elefantino 
Massimiliano Rais
il caso

Referendum, il Tar conferma le date

Bocciato il ricorso dei comitati che volevano un rinvio: si voterà il 22 e il 23 marzo 
Caltanissetta

Meloni a Niscemi: «Subito gli indennizzi»

La premier nel paese devastato dalla frana: non dovrà aspettare decenni 
L’annuncio

La Brigata Sassari ritorna in Libano sotto l’egida dell’Onu

A Cagliari e Sassari ricordo dei “Dimonios” e dell’eroe di Guasila Raimondo Scintu 
Giuseppe Deiana