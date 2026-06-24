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Il vertice.
25 giugno 2026 alle 00:15

Meloni a Berlino: «Europa più forte dentro l’Alleanza» 

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Berlino. Un’Europa più forte in una Nato più forte. Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia rilanciano questo impegno, ben consapevoli che aumentare gli investimenti nella sicurezza del continente sia il viatico principale in questo momento per abbassare le tensioni nel rapporto con gli Usa, il cui ruolo riconoscono “vitale” per l’Alleanza. Uno scontro che Giorgia Meloni ha vissuto in prima persona nei giorni precedenti il vertice degli E5 a Berlino, convocato per definire un approccio comune da tenere al summit Nato il 7-8 luglio ad Ankara. Un appuntamento in cui, ha annunciato il tedesco Friedrich Merz, «daremo un forte segnale di sostegno all’Ucraina», con un messaggio a Mosca: «È tempo di entrare nei colloqui di pace».

Meloni arriva a Berlino mentre a Roma va in scena un’altra giornata di polemiche, questa volta nate dalle dichiarazioni di Mark Rutte sui «500 aerei Usa decollati dalle basi in Italia per supportare Epic Fury». Ma appare sorridente prima della riunione, a cui il segretario generale della Nato si collega da Washington, dove vede Donald Trump per cercare di ricucire le distanze tra le due sponde dell’Atlantico in vista del summit in Turchia. Anche il messaggio della premier è sempre lo stesso: bisogna «rafforzare l’Alleanza Atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell’unità dell’Occidente». E a distendere il clima arrivano anche gli elogi per Meloni dall’ambasciatore Usa Tilman J.Fertitta: «Ha fatto un lavoro eccellente, ha portato l’Italia a diventare leader mondiale e gode di grande rispetto. Penso che gli italiani siano intelligenti e che continueranno a prendere le decisioni giuste nella loro leadership». Non è ancora escluso che la premier partecipi al ricevimento per l'Indipendenza all'ambasciata americana, il 2 luglio.

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