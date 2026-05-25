Mega discarica in campagna, nuovo esposto 

Il Gruppo d’intervento giuridico accende di nuovo i riflettori sulla discarica di Sa Muxiurida, la distesa di rifiuti nel territorio di Selargius al confine con Sestu. Una zona diventata meta preferita degli incivili, nonostante le bonifiche e le continue segnalazioni anche alla Procura della Repubblica.

«A seguito di segnalazioni di cittadini preoccupato ed esasperati da una situazione di grave degrado ambientale – scrive l’associazione ecologista –, è stata inoltrata una nuova specifica richiesta di informazioni a carattere ambientale e adozione di adeguati provvedimenti indirizzati al sindaco di Selargius, alla Provincia di Cagliari, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Cagliari, al Noe dei carabinieri di Cagliari». Nell’istanza si chiede di svolgere «gli opportuni accertamenti, anche riguardo la provenienza e la composizione dei rifiuti, e siano adottati i necessari provvedimenti per la bonifica ed il ripristino ambientale».

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