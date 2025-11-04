VaiOnline
Via Dettori
05 novembre 2025 alle 00:17

«Mediazione non riuscita e morosità» 

In relazione all’articolo “Sfrattati i gestori del pub ‘Little’: ‘Siamo sorpresi’” del 2 novembre 2025 (pag. 21), gli avvocati Sergio Ballicu e Giulia Manca, legali della Copran, proprietaria dei locali di via Dettori, precisano che «nonostante l’ordinanza n. 8 del 23 gennaio 2024 abbia consentito il libero accesso alle unità nn. 29–45, l’attività non è stata riavviata e i canoni di locazione non sono stati corrisposti. È stato quindi esperito un tentativo di mediazione relativo al rapporto di locazione e ai canoni maturati, concluso senza accordo il 26 giugno 2024 per mancata partecipazione della parte conduttrice. Successivamente, nel procedimento di convalida di sfratto per morosità, il Tribunale ha convalidato lo sfratto e ha fissato al 16 agosto 2025 il termine per il rilascio. Con riferimento alla “sorpresa” richiamata nell’articolo, si rappresenta che gli atti del procedimento sono stati ritualmente notificati e che le predette notifiche e la fissazione del termine di rilascio erano già intervenute».

