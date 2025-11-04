Fiano torna a Ca’ Foscari: «A Gaza massacro, non genocidio» 

Emanuele Fiano torna tra gli applausi a Ca’ Foscari con la ministra dell’Università Anna Maria Bernini e si commuove in apertura del suo intervento, impedito il 27 ottobre da contestatori Pro Pal. «Tornare era il mio desiderio, avrei voluto parlare con quei ragazzi. Qualche parola ho scambiato con chi mi ha interrotto. Il dissenso è il pane della democrazia, ma il silenzio del nemico, dell’avversario, è la morte della democrazia e di ogni progetto di convivenza e di pace», ha esordito Fiano mentre fuori dall’Università un grande dispiegamento di polizia ha fermato le contestazioni del Fronte della Gioventù Comunista. Davanti al ponte dell’Università un gruppetto gridava: “Fiano venduto, non sei il benvenuto” e a Campo Santa Margherita c’era un gruppo più folto di studenti del Sumud. Fiano ha detto che il genocidio «non è una questione filologica. Per dare un giudizio sulle decine di migliaia di morti a Gaza non importa la parola, perché se lei lo chiama massacro o genocidio rimane il fatto che sono morte decine di migliaia di civili e questo è terribile e mi ha fatto soffrire». E poi: «Sono disposto a discuterne con chiunque, ma ci sono illustri storici, penso a Marcello Flores che ha pubblicato più di un volume sulla questione non essendo d’accordo ad assegnare questo nome a ciò che è successo a Gaza, alla tragedia».

Ieri intanto Alberto Belli Paci, primogenito della senatrice a vita Liliana Segre, ha annunciato l’adesione a Forza Italia. «In famiglia - ha detto al Corsera - abbiamo posizioni diverse, mio fratello guarda di più al campo progressista: è un socialdemocratico. Io mi sento di centrodestra e mi piacerebbe che anche il partito di Luigi Marattin facesse una scelta di campo verso di noi».

