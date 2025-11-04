Mannias: «Vi racconto il mio Mostro» 

«Quando il regista Sollima mi ha affidato questo ruolo ho da subito sentito una grande responsabilità, oltre al fatto che si trattasse di una storia vera. Credo sia importante non stereotipare il male e restituirlo nella banalità che gli è propria e che può renderlo ancora più inquietante».Così Valentino Mannias, classe 1991, radici a Serramanna, racconta il suo ruolo da protagonista nella serie Netflix “Il Mostro”, la più vista nel mondo, dove interpreta il difficile ruolo di Salvatore Vinci, legato alla cosiddetta pista sarda. Domani Mannias sarà ospite di “Unione Cult” su Radiolina.

