Maxi discarica di eternit sotto la Statale 130 

Una maxi discarica di eternit ai piedi della statale 130. Centinaia di pannelli, contenenti amianto, abbandonati all’interno del canale di contenimento delle acque adiacente alla strada: una bomba ecologica già sotto l’occhio vigile della Forestale. Chi ha gettato questi rifiuti pericolosi, perlopiù residui di lavorazioni edili, è arrivato lungo lo stradello dell’ex cantoniera presente nella provinciale, lasciando il carico altamente inquinante a circa trenta metri dal sottopassaggio della statale. Nel versante opposto è presente un’altra discarica abusiva di eternit, probabilmente opera dello stesso autore. Intorno a questi cumuli, diversi immondezzai con frigoriferi, materiale elettrico e spazzatura domestica. Cataste di eternit anche poco più avanti, nel territorio di Villaspeciosa, catasta che ostruisce una strada, mentre le campagne circostanti sono disseminate di carcasse di auto, rubate e bruciate, e spazzatura d’ogni genere.

Nonostante la continua vigilanza del Corpo forestale (che sta indagando per risalire ai responsabili delle tante discariche) e l’inasprimento delle pene per questo genere di reati, c’è ancora chi continua a gettare nel territorio tra Siliqua e Uta rifiuti caratterizzati da un alto potenziale di pericolosità per l’ambiente. E intanto i Comuni continuano a spendere cifre enormi per le bonifiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA